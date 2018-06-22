Новруз Мамедов: Иногда большие цели приносятся в жертву мелким чувствам

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "До сих пор Азербайджан реализовал успешные проекты в сфере энергетики. Также успешно реализуются проекты Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (ТАР)".

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов на региональном форуме CAMCA (Центральная Азия, Монголия, Кавказ и Афганистан).

"Я думаю, что можно было оказать еще более сильную поддержку этим проектам. Но, к сожалению, иногда большие цели приносятся в жертву мелким чувствам", - сказал глава правительства.