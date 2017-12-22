Новак: Сворачивание ОПЕК+ будет постепенным

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В то время как реализация соглашения ОПЕК+ способствует ребалансировке рынка, ОПЕК и ее союзники продолжают внимательно следить за происходящими в мире событиями, включая динамику сланцевой отрасли США.

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По словам Новака, есть консенсус относительно того, что сворачивание соглашения об ограничении объема добычи нефти должно происходить постепенно, чтобы не спровоцировать избыточный рост предложения: "Если условия соглашения ОПЕК+ останутся неизменными, то средний объем добычи черного золота в России в следующем году будет соответствовать среднему показателю этого года. В случае необходимости соглашение ОПЕК+ может быть продлено и после 2018 года".

Он также отметил, что к 2035 году Россия может увеличить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа до 15%-20% против текущих 4%.