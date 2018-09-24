Новак призвал ОПЕК+ сохранять баланс на рынке нефти

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Чтобы сохранить сбалансированность рынка нефти, ОПЕК+ предстоит потрудиться в условиях большой неопределенности в мировой экономике".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Впереди у нас, действительно, есть, большие неопределенности по ряду направлений, которые, к сожалению, сегодня мы отмечаем на глобальных экономических рынках. И, конечно, нам придется еще очень много потрудиться всем вместе для того, чтобы достичь целей и обеспечить исполнение наших общих договоренностей в целях достижения равновесия на рынке", - заявил Новак.

Министр отметил, что мировой рынок нефти еще частично находится в дефиците, но он незначительный.