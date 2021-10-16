Новак не исключил повторение энергокризиса в Европе

Вице-премьер России Александр Новак считает "хайпом" призывы европейских политиков отказаться от газа, такие заявления связаны с нежеланием признать ошибки, которые привели к энергокризису в Европе.

Вице-премьер России Александр Новак считает "хайпом" призывы европейских политиков отказаться от газа, такие заявления связаны с нежеланием признать ошибки, которые привели к энергокризису в Европе.

Как передает Report, такое мнение Новак высказал на телеканале "Россия-1".

"Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те "хайпы", которые на сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок", - сказал он в программе "Вести в субботу".

Как сообщил ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, Еврокомиссия не будет рекомендовать странам ЕС вернуться к долгосрочным контрактам на поставки газа из России по фиксированным ценам, которые на протяжении многих лет обеспечивали стабильность газовых цен в Европе. Он подчеркнул, что это не мешает странам Евросоюза самостоятельно заключать подобные контракты с Россией или другими поставщиками.

Энергетические предложения Еврокомиссии основаны на принципах сохранения создававшегося на протяжении последних 10 лет либерализованного европейского рынка газа и электроэнергии. Согласно этой концепции, долгосрочные контракты на поставку газа рассматриваются Еврокомиссией как механизмы, затрудняющие работу свободного рынка, однако у исполнительной структуры Евросоюза недостаточно полномочий, чтобы запретить странам ЕС заключать такие сделки.

Новак заявил, что энергетический кризис в Европе в будущем может повториться, поэтому нужно предпринимать меры, чтобы его избежать. "Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью исполняет свои обязательства в соответствии со всеми подписанными контрактами, "но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки".

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что спрос на российский газ в Европе повышен, а Россия была и остается надежным поставщиком сырья, несмотря на высокое внутреннее потребление.