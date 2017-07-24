Новак: Все участники сделки ОПЕК+ согласны на плавный выход из нее

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ готовы на плавный выход из нее. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

"Мы основываемся на том, что инициатива по стабилизации рынка будет длиться до 1 апреля 2018 года, после чего выход будет постепенным, восстанавливаясь в соответствии с растущим спросом", - заявил он.

По словам Новака, если не потребуются дополнительные меры по стабилизации рынка, страны-участницы будут постепенно увеличивать производство, когда повысится спрос и оздоровится рынок.

Он также отметил, что инициатива ряда нефтедобывающих стран стабилизировать рынок оказалась весьма эффективной, несмотря на волатильность рынка, которая наблюдается.

"Мы считаем, что на нынешнем этапе основное внимание должно быть сосредоточено на сохранении наметившегося положительного импульса. Мы продолжим с нашими партнерами обсуждение мер, направленных на балансировку рынка", - заключил Новак.

Как передает Report, после этих известий выросшие утром цены на нефть вновь упали ниже 48 долларов/баррель. Прогнозируется их дальнейшее снижение.