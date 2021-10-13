Новак: Цена нефти может достигнуть 100 долларов за баррель

Вице-премьер России Александр Новак допустил, что цена нефти может достигнуть 100 долларов США за баррель при определенных условиях, но Россия надеется на балансировку ситуации.

Вице-премьер России Александр Новак допустил, что цена нефти может достигнуть 100 долларов США за баррель при определенных условиях, но Россия надеется на балансировку ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Сегодня цена уже 83 доллара США, цены не стоят на месте, они либо верх идут, либо вниз. Они могут быть и в таком формате, если ситуация на рынке будет складываться. Надеюсь, что ситуация будет сбалансирована", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы шансы на достижение цены нефти 100 долларов США за баррель.

Отметим, что сегодня утром цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,11%, до 83,32 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,11%, до 80,55 доллара США за баррель.