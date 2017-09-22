Нигерия может присоединиться к сделке ОПЕК+ в ближайшие полгода

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Нигерия может присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ до конца марта 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал министр нефти страны Эммануэль Ибе Качикву.

"Страна сможет войти в сделку, когда будет стабильно добывать 1,8 млн баррелей нефти в день", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Согласно данным сентябрьского доклада ОПЕК, добыча нефти в Нигерии в августе выросла на 138 тыс. баррелей в день - до 1,86 млн баррелей в сутки по сравнению с июлем. Однако, по словам министра, этот показатель остается крайне волатильным.

Напомним, что Нигерия по условиям сделки ОПЕК+ освобождена от обязательств по сокращению добычи, поскольку нефтяная промышленность этой страны сильно пострадала от деятельности вооруженных группировок.