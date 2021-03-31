Нефтяные котировки вернулись к снижению на ожиданиях по ОПЕК+

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизалась до 63,83 доллара США, майских — до 63,85 доллара США за баррель

Мировые цены на нефть в среду днем вернулись к снижению после утреннего роста, инвесторы ждут новостей о судьбе сделки ОПЕК+, а также статистику по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.07 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53% — до 63,83 доллара США, майских — на 0,45%, до 63,85 доллара США за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,51% — до 60,24 доллара США за баррель. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%, а во вторник нефть подешевела на 1,3-1,6%.

Внимание трейдеров обращено к сделке ОПЕК+. Позднее в среду пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), по итогам никаких окончательных решений не ожидается. Итоговое решение альянс примет 1 апреля на заседании всех стран соглашения ОПЕК+.

Во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса отметил, что нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к меняющимся условиям на рынке нефти, где все еще сохраняется неопределенность.

Позднее в среду также будет опубликована статистика по коммерческим запасам в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 26 марта запасы нефти выросли на 0,1 миллиона баррелей. Это может быть уже шестая неделя роста запасов подряд. Американский институт нефти (API) ожидает роста запасов на 3,9 миллиона баррелей.