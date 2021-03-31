О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефтяные котировки вернулись к снижению на ожиданиях по ОПЕК+

Нефтяные котировки вернулись к снижению на ожиданиях по ОПЕК+ Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизалась до 63,83 доллара США, майских — до 63,85 доллара США за баррель
Энергетика
31 марта 2021 г. 14:29
Нефтяные котировки вернулись к снижению на ожиданиях по ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду днем вернулись к снижению после утреннего роста, инвесторы ждут новостей о судьбе сделки ОПЕК+, а также статистику по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.07 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53% — до 63,83 доллара США, майских — на 0,45%, до 63,85 доллара США за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,51% — до 60,24 доллара США за баррель. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%, а во вторник нефть подешевела на 1,3-1,6%.

Внимание трейдеров обращено к сделке ОПЕК+. Позднее в среду пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), по итогам никаких окончательных решений не ожидается. Итоговое решение альянс примет 1 апреля на заседании всех стран соглашения ОПЕК+.

Во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса отметил, что нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к меняющимся условиям на рынке нефти, где все еще сохраняется неопределенность.

Позднее в среду также будет опубликована статистика по коммерческим запасам в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 26 марта запасы нефти выросли на 0,1 миллиона баррелей. Это может быть уже шестая неделя роста запасов подряд. Американский институт нефти (API) ожидает роста запасов на 3,9 миллиона баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti ucuzlaşır

Новости партнеров

Самое важное

Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Заявление МИД Азербайджана в связи с геноцидом 31 марта 1918 года
Заявление МИД Азербайджана в связи с геноцидом 31 марта 1918 года
31 марта 2021 г. 11:23
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался
30 марта 2021 г. 17:52
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Центра DOST № 4
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Центра DOST № 4
30 марта 2021 г. 16:00
Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД
Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД
30 марта 2021 г. 15:28
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi