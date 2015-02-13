Нефтяные компании уволили более 100 тыс. человек в связи с падением цен на нефть

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Нефтяные компании уволили по всему миру уже более 100 тыс. человек на фоне резкого снижения цен на нефть, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил агентству Bloomberg, гендиректор американской рекрутинговой компании Swift Worldwide Resources Тобиас Рид, основная доля увольнений приходится на нефтяной сектор США и затрагивает в основном проекты по добыче сланцевой нефти.

Кроме того, сокращения коснулись ряда крупных проектов в Шотландии, Австралии и Бразилии.

"Сотрудники нефтяной отрасли сталкиваются с неопределенностью. В предыдущие семь лет в секторе наблюдался дефицит рабочей силы, а сейчас мы впервые видим ее избыток. В настоящее время компании практически не нанимают новых сотрудников", - приводит агентство слова Рида.