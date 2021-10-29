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Нефтяные гиганты дадут показания перед Конгрессом США

Нефтяные гиганты дадут показания перед Конгрессом США Топ-менеджеры крупнейших западных нефтяных компаний должны дать показания перед Конгрессом США на фоне обвинений в том, что они ввели общественность в заблуждение относительно изменения климата.
Энергетика
29 октября 2021 г. 11:52
Нефтяные гиганты дадут показания перед Конгрессом США

Топ-менеджеры крупнейших западных нефтяных компаний будут давать показания перед Конгрессом США на фоне обвинений в том, что они ввели общественность в заблуждение относительно изменения климата.

Как передает Report со ссылкой на BBC, слушания в четверг будут проведены Комитетом по надзору Палаты представителей, где главы правлений Exxon, Chevron и BP America, президент Shell и главы лоббистских фирм Американского института нефти и Торговой палаты США дадут показания.

В преддверии слушаний в четверг энергогиганты заявили, что они сотрудничают со следствием и намерены участвовать в нем. Мы "глубоко привержены борьбе с изменением климата и продвижению чистой и возобновляемой энергии и энергоэффективности, и... предприняли значительные шаги по сокращению выбросов и внедрению бизнес-стратегий, ориентированных на борьбу с климатическими проблемами", - говорится в письме.

Законодатели-демократы говорят, что слушания будут сосредоточены на десятилетнем отрицании отрасли ведущей роли ее продуктов в стимулировании изменения климата. Компании заявили, что надеются использовать слушания для освещения своих недавних усилий по решению проблемы.

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Версия на английском языке Oil giants to testify before US Congress

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