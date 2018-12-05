Нефтепроводы Канады приостановили деятельность из-за отключения электроэнергии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Два крупных нефтепровода Канады приостановили деятельность вследствие отключения электроэнергии.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

В частности, проблемы коснулись системы нефтепроводов компании Enbridge мощностью 2,6 млн баррелей в сутки и нефтепровода Keystone, принадлежащего TransCanada и обладающего пропускной способностью в 590 тыс. б/с. Эти нефтепроводы поставляют канадскую нефть в США.

По словам представителей Enbridge, перебои в подаче электричества вызваны погодными условиями. О времени восстановления работы пока не сообщается.