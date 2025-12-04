Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой

    Энергетика
    • 04 декабря, 2025
    • 09:40
    Нефть умеренно подорожала, инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов текущей недели.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до $62,94 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до $59,26.

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном тоне.

    Группа американских сенаторов сообщила, что представила новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить Трампу использование войск для боевых действий в Венесуэле в обход одобрения конгресса. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы
