Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой

Нефть умеренно подорожала, инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов текущей недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до $62,94 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до $59,26.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в уважительном тоне.

Группа американских сенаторов сообщила, что представила новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить Трампу использование войск для боевых действий в Венесуэле в обход одобрения конгресса. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.