Нефть вновь подешевела

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,81% или 0,71 доллара и составила 38,60 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 0,16% или 0,07 долларов и составила 43,14 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на том же уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 44 долларов/баррель.