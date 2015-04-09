Нефть вновь подешевела

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) упала на 7,06% или 3,56 долларов и составила 50,42 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 6,39% или 3,55 долларов и составила 55,55 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 57 долларов/баррель.