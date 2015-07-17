Нефть вновь дешевеет

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,97% или 0,50 доллара и составила 50,91 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 0,23% или 0,13 доллара и составила 56,92 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 58 долларов/баррель.