Нефть умеренно выросла в цене после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+
Энергетика
- 03 ноября, 2025
- 10:33
Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром после выхода решений относительно уровня нефтедобычи восьми стран ОПЕК+.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,39% относительно предыдущего закрытия, до $65,02 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до $61,23.
В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тыс. баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью.
