    Энергетика
    • 03 ноября, 2025
    • 10:33
    Нефть умеренно выросла в цене после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+

    Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром после выхода решений относительно уровня нефтедобычи восьми стран ОПЕК+.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,39% относительно предыдущего закрытия, до $65,02 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до $61,23.

    В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тыс. баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью.

    Oil prices rise moderately after announcement of production decisions by eight OPEC+ countries

