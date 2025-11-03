Нефть умеренно выросла в цене после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+

Мировые цены на нефть выросли в понедельник утром после выхода решений относительно уровня нефтедобычи восьми стран ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,39% относительно предыдущего закрытия, до $65,02 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до $61,23.

В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тыс. баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью.