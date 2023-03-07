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Нефть умеренно подорожала в ожидании сигналов от ФРС США

Нефть умеренно подорожала в ожидании сигналов от ФРС США Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно выросли.
Энергетика
7 марта 2023 г. 09:36
Нефть умеренно подорожала в ожидании сигналов от ФРС США

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают ожидать выступлений главы ФРС США, которые могут содержать подсказки по монетарной политике и повлиять на перспективы экономики и спроса.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,29% - до 86,43 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 80,67 доллара.

Позднее во вторник глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед банковским комитетом сената, а в среду - перед комитетом по банковским услугам. Инвесторы надеются услышать от Пауэлла подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке на фоне по-прежнему высокой инфляции и опасений рецессии.

По данным CME Group, 70,1% аналитиков ожидают повышения ключевой ставки ФРС в марте вновь на 25 базисных пунктов - до 4,75-5% годовых. В то же время 29,9% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

В то же время инвесторы оценивают и статистику из Китая, который является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. Импорт КНР в феврале снизился на 10,2%, тогда как прогнозировалось уменьшение лишь на 5,5%. А экспорт опустился на 6,8%, что оказалось лучше прогноза снижения на 9,4%.

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Версия на английском языке Oil prices moderately rise in anticipation of signals from US Federal Reserve
Версия на азербайджанском языке Neft cüzi bahalaşıb

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