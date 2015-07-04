Нефть резко подешевела

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 2,48% или 1,41 долларов и составила 55,52 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах отрицательная динамика наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 2,82% или 1,75 долларов и составила 60,32 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 63 долларов/баррель.