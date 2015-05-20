​Нефть подешевела на 3%

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,7 долларов или же 2,85% и составила 57,99 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 3,40% или 2,25 доллара и составила 64,02 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 65 долларов/баррель.