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    ​Нефть подешевела на 3%

    Стоимость нефти марки Brent снизилась до 64 долларов/баррель

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,7 долларов или же 2,85% и составила 57,99 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 3,40% или 2,25 доллара и составила 64,02 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 65 долларов/баррель.

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