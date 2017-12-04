Нефть продолжает дешеветь в ожидании данных по запасам в США

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть продолжают снижаться на ожиданиях новых данных о добыче в США после вызвавшего опасения отчета BHGE о количестве буровых установок в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 22.09 по бакинскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,46% - до 62,81 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,25% - до 57,63 доллара за баррель.

"Росту цен на нефть, вероятно, будут препятствовать новости из США, где активизируется буровая деятельность", - цитирует агентство Рейтер аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).