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Нефть продолжает дешеветь на укреплении доллара

Нефть продолжает дешеветь на укреплении доллара Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, так как в этом случае они становятся дороже для инвесторов, владеющих другой валютой
Энергетика
28 января 2021 г. 14:29
Нефть продолжает дешеветь на укреплении доллара

Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают опускаться, удорожание доллара сдерживает стоимость нефти, при этом инвесторы также обеспокоены перспективами по спросу из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 13.50 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63% — до 55,18 доллара США за баррель, мартовских — на 0,77%, до 55,38 доллара США. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,72% — до 52,47 доллара США за баррель.

В ходе торгов американский доллар укрепляется к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,1%, в среду показатель вырос на 0,5%. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, так как в этом случае они становятся дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ситуация вокруг коронавируса представляет риски для восстановления мировой экономики, что отражается и на ожиданиях по спросу на нефть. Так, в Великобритании в среду было объявлено об ужесточении мер по въезду и выезду из страны, чтобы минимизировать число поездок.

Инвесторы следят и за ситуацией в Китае, где через две недели начнутся длинные выходные, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю. Жителей страны уже призвали воздержаться во время предстоящих каникул от ненужных поездок, чтобы не осложнять эпидемиологическую обстановку в стране. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

"Мы переходим от просто снижения спроса в первом квартале до учета в цене теперь еще более значительных проблем со спросом во втором квартале, что обусловлено медленным развертыванием вакцины", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

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Версия на азербайджанском языке Dollar bahalaşdıqca neft ucuzlaşır

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