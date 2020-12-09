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Нефть вновь дешевеет на данных о росте запасов в США

Нефть вновь дешевеет на данных о росте запасов в США Pапасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 1,14 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,51 миллиона
Энергетика
9 декабря 2020 г. 09:24
Нефть вновь дешевеет на данных о росте запасов в США

Цены на нефть в среду утром умеренно снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35%, до 48,67 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 45,48 доллара США за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 1,14 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,51 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,42 миллиона баррелей.

Старший аналитик Fujitomi Co. Кадзухико Сайто (Kazuhiko Saito) отмечает, что рост, который наблюдался на рынке ранее, выглядит "преувеличенным", в то же время аналитик отмечает, что ожидания окончания пандемии нового коронавируса в будущем году могут в дальнейшем способствовать росту котировок сырья.

"Оптимистичный тон, вероятно, сохранится на фоне надежд на то, что пандемию можно будет взять под контроль с помощью вакцин в следующем году", — приводит агентство Reuters слова аналитика.

Накануне американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, совместно разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Кроме того, во вторник Великобритания начала вакцинацию населения. Ранее в декабре для массового применения в стране также была одобрена вакцина Pfizer.

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