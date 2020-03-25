Нефть подорожала в ожидании мер по поддержке экономики США

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на новостях о достижении в ночь на среду сенаторами-демократами и администрацией Дональда Трампа соглашения по пакету мер стимулирования экономики в размере 2 трлн долларов США условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом отмечает The Washington Post.

Издание пишет, что данное соглашение может способствовать быстрому принятию законопроекта обеими палатами Конгресса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 28,01 долларов США за баррель, что на 0,86 долларов США (3,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы повысились в цене на 0,4%, до 27,15 долларов США за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,78 долларов США (3,25%) - до 24,79 долларов США за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 2,8% - до 24,01 доллара США за баррель.

Помимо этого, в среду трейдеры ожидают публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.