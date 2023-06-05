Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

Мировые цены на нефть в понедельник растут на новостях о решении ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,4 млн баррелей в сутки со следующего года.

Мировые цены на нефть в понедельник растут на новостях о решении ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,4 млн баррелей в сутки со следующего года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,42%, до 72,79 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI подорожали на 1,33%, до 77,14 доллара за баррель.

Ранее, в воскресенье, из официального коммюнике альянса по итогам заседания стало известно, что ОПЕК+ с 2024 года сократит общий целевой уровень добычи нефти еще примерно на 1,4 млн баррелей в сутки, до 40,46 млн баррелей в сутки.