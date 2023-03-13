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Нефть подорожала на ослаблении доллара

Нефть подорожала на ослаблении доллара Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли.
Энергетика
13 марта 2023 г. 09:35

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Ослабление американской валюты поддерживает стоимость сырьевых товаров.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,42%, до 83,13 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 77,03 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опускается на 0,68%, до 103,87 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

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