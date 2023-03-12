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Байден обсудил с губернатором Калифорнии ситуацию вокруг банкротства банка Silicon Valley

Байден обсудил с губернатором Калифорнии ситуацию вокруг банкротства банка Silicon Valley Президент США Джо Байден обсудил по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом пути разрешения ситуации вокруг обанкротившегося банка Silicon Valley Bank.
Другие страны
12 марта 2023 г. 07:09
Байден обсудил с губернатором Калифорнии ситуацию вокруг банкротства банка Silicon Valley

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом пути разрешения ситуации вокруг обанкротившегося банка Silicon Valley Bank.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.

"Президент и губернатор обсудили ситуацию с банком в Silicon Valley и усилия по ее разрешению", - отмечается в распространенном письменном сообщении.

Напомним, что 11 марта калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл Silicon Valley Bank, базирующийся в округе Санта-Клара. Банкротство крупного банка в США было зафиксировано впервые с начала мирового финансового кризиса 2008 года.

Позднее предприниматель Илон Маск допустил возможность покупки SVB.

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Версия на азербайджанском языке Bayden qubernatorla “Silicon Valley Bank”ın müflis olmasını müzakirə edib

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