Нефть подорожала на фоне высокого спроса в США

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно повысились на фоне высокого спроса в США.

Как передает Report, об этом свидетельствует динамика торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,46%, до $67,15 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до $63,05.

Поддержку росту котировок нефти оказывают вышедшие в четверг данные об объему ее запасов в США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 15 августа снизились, причем сильнее ожиданий – на 6 млн баррелей, до 420,7 млн. Запасы бензина в то же время снизились на 2,7 млн баррелей (на 1,2%) - до 223,6 млн.