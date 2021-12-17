Нефть подешевела после роста цен накануне

Цены на нефть снизились в ходе торгов в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущих торгов.

Цены на нефть снизились в ходе торгов в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущих торгов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 74,3 доллара США за баррель, что на 0,72 доллара США (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,14 доллара США (1,5%) - до 75,02 доллара США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени 71,6 доллара США за баррель, что на 0,78 доллара США (1,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 1,51 доллара США (2,13%) и составила 72,38 доллара США за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках благодаря решениям Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США. Между тем в пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

В Великобритании в четверг выявили более 88 тыс. случаев заражений коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии COVID-19 суточным показателем, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официальные данные. Согласно этим данным, за сутки было выявлено 88 376 заражений. Это почти на 10 тыс. больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста. Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тыс. Для сравнения, до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тыс. случаев инфицирования.

Международное энергетическое агентство ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

