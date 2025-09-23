Нефть подешевела на сообщениях о наращивании поставок из Ирака

Мировые цены на нефть подешевели на сообщениях о наращивании поставок из Ирака.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,56%), до $66,2 за баррель.

А ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,35 (0,56%), до $61,93 за баррель.