Нефть подешевела на сообщениях о наращивании поставок из Ирака
Энергетика
- 23 сентября, 2025
- 09:38
Мировые цены на нефть подешевели на сообщениях о наращивании поставок из Ирака.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,56%), до $66,2 за баррель.
А ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,35 (0,56%), до $61,93 за баррель.
