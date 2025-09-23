Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Нефть подешевела на сообщениях о наращивании поставок из Ирака

    Энергетика
    • 23 сентября, 2025
    • 09:38
    Мировые цены на нефть подешевели на сообщениях о наращивании поставок из Ирака.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,56%), до $66,2 за баррель.

    А ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,35 (0,56%), до $61,93 за баррель.

    Лента новостей