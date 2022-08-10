Нефть подешевела на 1% на ожиданиях вокруг поставок

Мировые цены на нефть в среду днем снизились на 1%, рынки обращают внимание на новости о поставках российской нефти в Европу, также ожидают статистику по запасам в США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,27%, до 95,09 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,29%, до 89,33 доллара.
В среду Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из РФ через свою территорию в Венгрию и Словакию. При этом немногим позже глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба", прекратившиеся во вторник, могут быть возобновлены уже в течение среды.
Кроме того, инвесторы также ожидают публикацию еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США. Согласно оценке Американского института нефти (API), запасы в стране за неделю по 5 августа выросли на 2,2 млн баррелей.
Аналитики ждут повышение запасов только на 0,1 млн баррелей.
Мировые цены на нефть в среду утром снизились, инвесторы оценивают перспективы восстановления поставок этого вида сырья в Европу по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба".
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,75%, до 95,59 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 89,66 доллара. Утром их стоимость несколько росла.
Накануне украинская "Укртранснафта" и российская "Транснефть" сообщили о приостановке прокачки нефти Украиной в Венгрию, Чехию и Словакию — по южной ветке трубопровода "Дружба", так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
Но "Транснефть" также рассказала, что изучает альтернативные варианты оплаты услуг транзита нефти через Украину.
Кроме того, рынки реагируют на статистику запасов нефти в США. По информации Американского института нефти (API), запасы этого сырья в стране за неделю по 5 июля увеличились на 2,15 млн баррелей, хотя аналитики, прогнозировали рост лишь на 0,7 млн.