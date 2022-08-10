Нефть подешевела на 1% на ожиданиях вокруг поставок

Мировые цены на нефть в среду днем снизились на 1%, рынки обращают внимание на новости о поставках российской нефти в Европу, также ожидают статистику по запасам в США.

Мировые цены на нефть в среду днем снизились на 1%, рынки обращают внимание на новости о поставках российской нефти в Европу, также ожидают статистику по запасам в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,27%, до 95,09 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,29%, до 89,33 доллара.

В среду Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из РФ через свою территорию в Венгрию и Словакию. При этом немногим позже глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба", прекратившиеся во вторник, могут быть возобновлены уже в течение среды.

Кроме того, инвесторы также ожидают публикацию еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США. Согласно оценке Американского института нефти (API), запасы в стране за неделю по 5 августа выросли на 2,2 млн баррелей.

Аналитики ждут повышение запасов только на 0,1 млн баррелей.

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Мировые цены на нефть в среду утром снизились, инвесторы оценивают перспективы восстановления поставок этого вида сырья в Европу по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,75%, до 95,59 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 89,66 доллара. Утром их стоимость несколько росла.

Накануне украинская "Укртранснафта" и российская "Транснефть" сообщили о приостановке прокачки нефти Украиной в Венгрию, Чехию и Словакию — по южной ветке трубопровода "Дружба", так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

Но "Транснефть" также рассказала, что изучает альтернативные варианты оплаты услуг транзита нефти через Украину.

Кроме того, рынки реагируют на статистику запасов нефти в США. По информации Американского института нефти (API), запасы этого сырья в стране за неделю по 5 июля увеличились на 2,15 млн баррелей, хотя аналитики, прогнозировали рост лишь на 0,7 млн.