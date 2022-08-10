О нас

Нефть подешевела на перспективах восстановления поставок через Украину

Нефть подешевела на перспективах восстановления поставок через Украину Мировые цены на нефть в среду утром снизились, инвесторы оценивают перспективы восстановления поставок этого вида сырья в Европу по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба".
Энергетика
10 августа 2022 г. 10:47
Нефть подешевела на перспективах восстановления поставок через Украину

Мировые цены на нефть в среду утром снизились, инвесторы оценивают перспективы восстановления поставок этого вида сырья в Европу по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,75%, до 95,59 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 89,66 доллара. Утром их стоимость несколько росла.

Накануне украинская "Укртранснафта" и российская "Транснефть" сообщили о приостановке прокачки нефти Украиной в Венгрию, Чехию и Словакию — по южной ветке трубопровода "Дружба", так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

Но "Транснефть" также рассказала, что изучает альтернативные варианты оплаты услуг транзита нефти через Украину.

Кроме того, рынки реагируют на статистику запасов нефти в США. По информации Американского института нефти (API), запасы этого сырья в стране за неделю по 5 июля увеличились на 2,15 млн баррелей, хотя аналитики, прогнозировали рост лишь на 0,7 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

EIA вновь снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
EIA вновь снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
10 августа 2022 г. 10:40
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
10 августа 2022 г. 09:11
Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год
Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год
10 августа 2022 г. 02:45
Британская Centrica договорилась о закупках СПГ из США сроком на 15 лет
Британская Centrica договорилась о закупках СПГ из США сроком на 15 лет
9 августа 2022 г. 17:42
Цены на нефть выросли на новости о приостановке транзита через Украину
Цены на нефть выросли на новости о приостановке транзита через Украину
9 августа 2022 г. 15:37
В Билясуваре реконструируют электросети трех сел
ФотоВ Билясуваре реконструируют электросети трех сел
9 августа 2022 г. 12:23
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
9 августа 2022 г. 11:45
Цена газа в Европе впервые с начала месяца опустилась ниже 2 тыс. долларов
Цена газа в Европе впервые с начала месяца опустилась ниже 2 тыс. долларов
9 августа 2022 г. 11:16
Министр: IGB будет введен в строй кратчайшие сроки после разрешения некоторых вопросов
Министр: IGB будет введен в строй кратчайшие сроки после разрешения некоторых вопросов
9 августа 2022 г. 11:08
Поставки газа из РФ в Европу 9 августа составят чуть выше 42 млн кубометров
Поставки газа из РФ в Европу 9 августа составят чуть выше 42 млн кубометров
9 августа 2022 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi