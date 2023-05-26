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Нефть подешевела на ожиданиях вокруг ОПЕК+ на торгах пятницы

Нефть подешевела на ожиданиях вокруг ОПЕК+ на торгах пятницы Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали снижение, как и днем ранее, рынки оценивают перспективы политики ОПЕК+ после заявлений России.
Энергетика
26 мая 2023 г. 09:11
Нефть подешевела на ожиданиях вокруг ОПЕК+ на торгах пятницы

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали снижение, как и днем ранее, рынки оценивают перспективы политики ОПЕК+ после заявлений России.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%, до 76,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 71,75 доллара. Днем ранее котировки снизились на 2,7% и 3,4% соответственно, а до этого росли три торговые сессии подряд.

В четверг вице-премьер России Александр Новак озвучил мнение о том, что на очной встрече ОПЕК+ 4 июня не будет предпринято каких-то новых шагов. Он объяснил это тем, что буквально месяц назад некоторые страны приняли решение добровольно сократить нефтедобычу в связи с медленными темпами восстановления мировой экономики.

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Версия на английском языке Oil falls in price on expectations around OPEC+

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