​Нефть на мировом рынке вновь подорожала

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 0,71 долларов или 1,42% и составила 50,86 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее повысилась на 0,61% или 0,39 долларов и составила 57,04 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 58 долларов/баррель.