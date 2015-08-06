Нефть на мировом рынке вновь подешевела

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) понизилась на 1,29% или 0,59 долларов и составила 45,15 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 0,80% или 0,40 долларов и составила 49,59 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 51 долларов/баррель.