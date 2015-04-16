 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Нефть на мировом рынке продолжает дорожать

    Стоимость нефти марки Brent выросла на 5,9% и достигла 63,3 долларов/баррель

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 5,50%, или 3,10 доллара и составила 56,39 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent повысилась на 5,85%, или 3,5 долларов и достигла отметки 63,31 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 64 долларов/баррель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi