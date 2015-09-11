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    Нефть на мировом рынке подорожала

    Стоимость нефти марки Brent приблизилась к 49 долларам/баррель

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 1,77 долларов или 4,01% и составила 45,92 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 2,75% или 1,31 долларов и составила 48,89 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком же  уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 доллара/баррель.

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