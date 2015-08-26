Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,80% или 1,07 долларов и составила 39,31 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 1,22% или 0,52 долларов и составила 43,21 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на том же уровне, средняя стоимость нефти в 2015 году составит 44 долларов/баррель.