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    ​Нефть на мировом рынке подешевела

    Стоимость нефти марки Brent снизилась до 65,4 долларов/баррель

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1 доллар или же 1,65% и составила 59,72 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 1,76% или 1,17 доллара и составила 65,38 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 67 долларов/баррель.

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