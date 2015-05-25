​Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1 доллар или же 1,65% и составила 59,72 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 1,76% или 1,17 доллара и составила 65,38 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 67 долларов/баррель.