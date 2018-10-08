Нефть на мировом рынке дешевеет

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть открыли неделю снижением после резкого роста на прошлой неделе.

Как сообщает Report, декабрьские фьючерсы нефти марки Brent, по информации на 10:40 по бакинскому времени, подешевели на 0,82%, до 83,47 долларов/баррель.

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской бирже снизилась на 0,67%, до 73,84 доллара за баррель.

Отметим, что цена нефти Brent показала тенденцию роста за последний месяц, превысив на прошлой неделе отметку в 86 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с октября 2014 года.