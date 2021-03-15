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Нефть может подскочить до 100 долларов на фоне улучшения кредитного баланса

Нефть может подскочить до 100 долларов на фоне улучшения кредитного баланса Это может произойти в ближайшие… 6–12 месяцев
Энергетика
15 марта 2021 г. 14:41
Нефть может подскочить до 100 долларов на фоне улучшения кредитного баланса

Цены на сырую нефть находятся на пути к максимумам, невиданным с 2014 года.

Как передает Report, об этом заявил старший аналитик по техническим исследованиям Piper Sandler Крейг Джонсон, выступая на бизнес-телеканале CNBC.

Поскольку энергетический сектор демонстрирует свой лучший квартал за всю историю наблюдений с приростом с начала года почти на 40%, цены на нефть также имеют «некоторый потенциал роста», — заявил отраслевой аналитик.

«Я действительно вижу цифру в 100 долларов США [за баррель] в ближайшие… 6–12 месяцев», — сказал Джонсон.

ОПЕК, вероятно, сохранит добычу на стабильном уровне, по крайней мере, до лета, полагает Нэнси Тенглер из Laffer Tengler Investments. Поэтому она также ожидает рост цен на нефть.

«Мы не увидим увеличения предложения до октября, а это значит, что цена на нефть может довольно легко вырасти. Наши ожидания составляют около 80 долларов США за баррель летом. Это оптимистичный прогноз для большинства нефтяных компаний», — сказала она в том же интервью CNBC.

Фирме Тенглер принадлежит Chevron, которую она назвала «лучшей в своем классе в интегрированном пространстве», Diamondback Energy, Phillips 66 и несколько других отраслевых компаний. Тем не менее, она намерена проявлять осторожность в будущем.

В пятницу JPMorgan назвал Chevron и Exxon Mobil своими фаворитами среди крупных нефтяных компаний, сославшись на их более высокую рентабельность и заявив, что в этом году кредитный баланс может вернуться к уровню, предшествующему пандемии.

Напомним, что аналитики группы ОПЕК+ ожидают пик дефицита на нефть в мае. По их оценкам он составит 2,1 млн баррелей в сутки. Среднегодовой показатель составит 1,2 млн б/с, полагают в ОПЕК+.

Согласно прогнозам Bank of America Global Research, среднегодовая цена нефти Brent составит 60 долларов США за баррель (ранее — 50 долларов США за баррель). При этом аналитики банка не исключают возможность временного скачка котировок до 70 долларов США за баррель во II квартале 2021 года.

Главный торговый директор SOCAR Trading SA Хаял Ахмедзаде заявил в одном из своих интервью: «Я не удивлюсь, если мы увидим нефть по 80 долларов США за баррель этим летом или до конца года и выше 100 долларов США за баррель в следующие 18–24 месяцев».

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