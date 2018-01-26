Нефть может подорожать до 80 долларов 

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Котировки нефти к концу года могут вырасти до 80 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил исполнительный директор одной из крупнейших нефтегазовых компаний ОАЭ Crescent Petroleum Маджид Джафар, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В течение ближайших нескольких лет из-за дефицита инвестиций в отрасли, который мы наблюдали последние несколько лет, если произойдет экономический рост, мы можем увидеть шоковый рост цен на нефть", - сказал он.

Маджид Джафар подчеркнул, что стремительный рост цен в ближайшие месяцы может произойти в том числе из-за падения добычи в Венесуэле, одном из крупнейших экспортеров нефти.