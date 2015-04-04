​Нефть марки WTI на мировом рынке подорожала

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 2,44%, или 1,2 доллара и составила 50,34 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent не произошло никаких изменений и она остается на отметке 54,95 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 57 долларов/баррель.