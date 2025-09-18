Нефть марки Brent торгуется у отметки $67,92 за баррель
Энергетика
- 18 сентября, 2025
- 16:09
Цены на нефть замедлили снижение, приблизившись к уровням закрытия предыдущего дня.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
К 15:01 по Баку ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%), до $67,92 за баррель.
Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на бирже NYMEX на $0,04 (0,06%), до $64,01 за баррель.
Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $67,34 за баррель, на WTI - до $63,45 за баррель.
Последние новости
17:01
Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в АфганистанЭнергетика
16:55
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащихВ регионе
16:51
Двое израильтян погибли в стрельбе на границе с ИорданиейДругие страны
16:51
Захарова: Пограничный корабль ФСБ России зайдет в порт Баку на следующей неделеВ регионе
16:50
Белгород-Днестровский порт намерен перенять опыт Азербайджана в мультимодальных перевозкахИнфраструктура
16:42
Во Франции число арестованных составило почти 100 человек - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
16:42
Синоптики предупредили о сильном ветре в АзербайджанеЭкология
16:32
Еврокомиссар Марта Кос после Азербайджана отправится в АрмениюВ регионе
16:29