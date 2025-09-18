Нефть марки Brent торгуется у отметки $67,92 за баррель

Цены на нефть замедлили снижение, приблизившись к уровням закрытия предыдущего дня.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

К 15:01 по Баку ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%), до $67,92 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на бирже NYMEX на $0,04 (0,06%), до $64,01 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $67,34 за баррель, на WTI - до $63,45 за баррель.