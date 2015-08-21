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    ​Нефть марки Brent продолжает дешеветь

    Стоимость американской нефти выросла до 41,32 долларов/баррель

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,52 доллара или 1,28% и составила 41,32 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 1,15% или 0,54 долларов и составила 46,62 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 47 долларов/баррель.

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