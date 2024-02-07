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Нефть марки Brent подорожала до 78,7 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 78,7 доллара за баррель Цены на нефть эталонных марок повысились утром в среду.
Энергетика
7 февраля 2024 г. 09:56
Нефть марки Brent подорожала до 78,7 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок повысились утром в среду.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 78,68 доллара за баррель. Это на 0,09 доллара (0,11%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Во вторник эти контракты выросли в цене на 0,6 доллара (0,8%), до 78,59 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,14 доллара (0,19%), составив 73,45 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии они повысились на 0,53 доллара (0,7%), до 73,31 доллар за баррель.

Обе марки дорожают третий день подряд, инвесторы продолжают оценивать риски перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

По мнению аналитиков, пока в регионе сохраняется напряженность, цены на нефтяном рынке будут формироваться с учетом соответствующих опасений, пишет Trading Economics.

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Версия на английском языке Brent oil rises to $78.7 per barrel

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