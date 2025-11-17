Нефть марки Brent подешевела до $63,79 за баррель

Цены на нефть опустились в понедельник после активного подъема в конце прошлой недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,60 (0,93%), до $63,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,61 (1,02%), до $59,48 за баррель.