Нефть марки Brent подешевела до $63,79 за баррель
Энергетика
- 17 ноября, 2025
- 09:37
Цены на нефть опустились в понедельник после активного подъема в конце прошлой недели.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,60 (0,93%), до $63,79 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,61 (1,02%), до $59,48 за баррель.
