Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне снижения запасов сырья в США; баррель Brent торгуется выше 60,5 долларов/баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent увеличивалась на 0,94% - до 60,58 долларов/баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 1,18% - до 56,6 долларов/баррель.

Ранее в среду управление по энергетической информации министерства энергетики США объявило о снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 декабря, на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 379,9 млн. баррелей.

При этом аналитики прогнозировали более значительное снижение запасов - на 2,36 млн. баррелей.