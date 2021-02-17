Нефть дорожает на фоне небывалых морозов в Техасе

Источники в ОПЕК+ ожидают, что производители нефти в группе, вероятно, ослабят ограничения поставок после апреля, учитывая восстановление цен

Цены на нефть растут на фоне перебоев в поставках на юге США, вызванных арктическим штормом. Рост цен ограничен ожиданиями, что группа ОПЕК+ может ослабить ограничения добычи после апреля.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля апрельской нефти Brent 17 февраля к 10:50 (по бакинскому времени) составила 63,5 доллара США (+0,24%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по 60,11 доллара США (+0,1%)

По словам аналитиков, в последние месяцы цены на нефть сильно выросли, а перебои в поставках, вызванные зимним штормом в Техасе, крупнейшем нефтедобывающем штате страны, поддержали цены.

Аналитики ANZ и Citigroup подсчитали, что добыча сланцевой нефти в США сократилась как минимум на 2 млн баррелей в сутки (б/с). По оценкам Citi, к началу марта совокупные потери добычи составили около 16 млн баррелей.

Однако экстремальные холода также ударили по спросу на сырую нефть из-за сбоев в работе нефтеперерабатывающих заводов. Так, расположенный в районе Хьюстона в Пасадене, штат Техас НПЗ Chevron Corp мощностью 112 229 б/с, был закрыт 16 февраля.

Оба нефтяных фьючерса снизились на торгах рано утром из-за давления со стороны более сильного доллара США и потенциального увеличения добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников — группы, известной как ОПЕК+.

Источники в ОПЕК+ сообщили агентству Reuters, что производители нефти в группе, вероятно, ослабят ограничения поставок после апреля, учитывая восстановление цен. Однако любое увеличение добычи будет незначительным, поскольку производители опасаются новых провалов в борьбе с пандемией COVID-19.

Добровольное сокращение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с заканчивается в следующем месяце. Хотя Эр-Рияд не поделился своими планами на период после марта со своими партнерами по ОПЕК+, в группе ожидают, что Саудовская Аравия вернет поставки с апреля.

Группа ОПЕК+ встретится для определения производственной политики 4 марта.

«Мы находимся в техническом холдинге, поддерживаемом фундаментальными факторами на нижней и верхней стороне, ограниченными в преддверии мартовского заседания ОПЕК», — сказал Стивен Иннес, главный рыночный стратег Axi.