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Нефть дешевеет в рамках коррекции

Нефть дешевеет в рамках коррекции Brent снизилась на 0,44%, а WTI — на 0,36%
Энергетика
17 июня 2021 г. 10:01
Нефть дешевеет в рамках коррекции

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, главным образом в рамках коррекции после роста накануне в свете снижения запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.53 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44%, до 74,06 доллара США за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 71,89 доллара США.

Накануне цены на нефть заметно выросли на данных о запасах этого сырья в США. Так, минэнерго страны сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти упали на 7,4 миллиона баррелей и достигли отметки в 466,7 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,3 миллиона баррелей.

Кроме того, давление на цены оказывает доллар, который укрепляется после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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Версия на азербайджанском языке Neft qiymətləri korreksiya səbəbindən aşağı düşür
Версия на английском языке Oil falling in price

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