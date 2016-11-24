Нефть дешевеет после выхода статистики по числу буровых установок в США

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в среду перешли к снижению после выхода данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по росту числа нефтяных буровых установок в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.17 по Баку стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до 49,06 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,02%, до 48,02 доллара за баррель. До выхода статистики стоимость нефти обеих марок демонстрировала рост.

По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 ноября рабочей недели число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,85%, до 593 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 151 штуку, или на 20,2%.

Количество нефтяных буровых установок выросло на 3 единицы, или на 0,63%, до 474 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 2 единицы, или на 1,72%, и составило 118 штук.